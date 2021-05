Teaser y fecha de estreno de la reunión de 'Friends': "En el que todos se reencuentran"

Como diría Chandler, ¿podría haber una mejor noticia en el mundo? La respuesta probablemente es no, y es que ya se ha anunciado la fecha de estreno de 'Friends: The Reunion'.

HBO Max ha lanzado un teaser que se ha hecho viral en cuestión de minutos donde se puede apreciar a todos los protagonistas abrazados. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer volverán para hacer realidad los sueños de todos los fans.

Además, el vídeo, que puedes ver arriba, revela que el especial seguirá el mismo estilo de nombre que tuvieron todos los capítulos de 'Friends', "The one where they get back together" ("En el que todos se reencuentran"). El programa será un reencuentro sin guion y, según Cox, habrá "muchas sorpresas".

Y, por supuesto, anuncia también la esperada fecha de estreno; llegará este 27 de mayo a la plataforma, justo 17 años después de su final. Antes de que te emociones demasiado, hemos de aclarar que HBO aún no se ha pronunciado sobre si el evento podrá verse, y cómo, fuera de Estados Unidos.

Pero las sorpresas no acaban, y es que también han revelado la larga y estelar lista de invitados que pasarán por el especial, y será mejor que te sientes:

David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

¿Puede llegar el 27 de mayo ya?

