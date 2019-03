Susan Sarandon da el salto a la pequeña pantalla

Hace unos años era impensable hablar de Dustin Hoffman como protagonista de una serie o de Martin Scorsese dirigiendo un piloto para la HBO o de ganadoras de premios Oscar como Shirley MacLaine o Susan Sarandon participando con personajes episódicos en series de televisión. Pero es así, la pequeña pantalla está viviendo una época dorada en producciones y casting.



La última en sumarse a esta "moda" de dar el gran salto a la pequeña pantalla ha sido Susan Sarandon. Ganadora de un Oscar por su papel en 'Pena de Muerte', la actriz participará en la tercera temporada de 'The Big C', la serie de Showtime sobre el cáncer, protagonizada por Laura Linney.



Sarandon aparecerá en la ficción como personaje episódico interpretando a Joy, una superviviente de un cáncer que aprovecha su experiencia para ayudar a superar la enfermedad de otros enfermos, según informa [[LINK:EXTERNO|||http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/big-c-susan-sarandon-guest-star-season-three-280896|||The Hollywood Reporter]].



HOFFMAN APUESTA A CABALLO GANADOR

Susan Sarandon no es la única actriz con un Oscar en sus estanterías que ha cambiado las salas de cine por los salones. El ganador de dos Oscar, Dustin Hoffman, protagoniza la última apuesta de la HBO, 'Luck'.



Estrenada este pasado domingo en Estados Unidos, la serie cuenta con la dirección de Michael Mann y Nick Nolte como secundario de lujo, está ambientada en las apuestas hípicas y todo lo que rodea ese mundo.