Stephen Amell ('Arrow') revela cómo fue la discusión con su mujer por la que le expulsaron de un avión

Stephen Amell es conocido internacionalmente gracias a su papel de Oliver Queen en la serie 'Arrow', que en junio se convirtió en noticia por un episodio un tanto desagradable de su vida. Y que fue en público, por lo que el propio Amell se pronunció enseguida en las redes sociales.

"Mi mujer y yo empezamos una discusión el lunes por la tarde en un vuelo de Delta de Austin a L.A. Se me pidió que bajase la voz y lo hice. Aproximadamente 10 minutos después me pidieron que abandonara el vuelo. Y eso hice inmediatamente. No me echaron a la fuerza", contó el actor en su cuenta oficial de Twitter.

"Me saqué otro vuelo 2 horas después y viajé a casa sin más problema. Dejé que mis emociones me pudieran, fin de la historia. Debe de estar flojo el ciclo de noticias", criticó Amell, ante las acusaciones que se estaban vertiendo sobre él, ya que según TMZ, algunos de los presentes durante el suceso apuntaban a que parecía "ebrio".

Ahora, Stephen Amell se ha sincerado sobre la "vergüenza" que siente por dicho incidente, confesando los detalles de lo que ocurrió en aquel aeropuerto.

"Quiero decir, ¿tal vez destruí toda mi vida, toda mi carrera? Entonces, creo que, en última instancia, estoy muy avergonzado de eso y tratando de enmendarlo, específicamente con mi esposa", se sincera en el podcast 'Inside of You with Michael Rosenbaum'. "Tomé demasiadas bebidas, y tomé demasiadas bebidas en un lugar público, y me subí a un avión", confiesa.

"Estaba enfadado por otra cosa que no tenía nada que ver con Cass, mi esposa, y yo elegí discutir. Simplemente elegí una discusión, porque quería ser ruidoso y molesto", cuenta el actor que, además, añade que probablemente utilizó una cuantas veces la palabra "f*ck" (similar a "j*der" en español).

Amell admite también que Cassandra no se involucró en la "discusión", pero le advirtió que probablemente lo echarían del avión, que todavía estaban en la puerta, si no bajaba la voz. "Honestamente, ni siquiera puedo recordar por qué estaba molesto, lo que es indicativo de dos cosas. A, maneja tu licor. Tomé demasiadas bebidas, ¿verdad? Y B, claramente no era importante. Estaba molesto y quería estar molesto y, efectivamente, después de que Cass dijo esto, un tipo vino y dijo: 'Señor, tiene que mantener la voz baja, por favor'", explica Amell.

"En realidad, francamente, estoy profundamente avergonzado de ello. Siento que pasé la mayor parte de 10 años sin ser un gilipollas en público. Fui un gilipollas en público", admite el actor.

Solo 10 minutos después de calmarse, se le pidió que abandonara el avión, y Amell asumió que otro pasajero se quejó de su comportamiento. "Me estaba enfocando. Estoy mirando por la ventana. No iba a decir una palabra durante las próximas dos horas y media. Y la azafata dijo: 'Recogeremos tus cosas. Hablaremos de ello en la parte superior de la entrada'. 'Y me dije 'OK'. Pero, ¿qué pasa si casualmente, de forma ligera, sin estar en mi sano juicio, me ofrezco de forma pasiva y, de repente, tengo unas esposas?", cuenta Amell, con una leve crítica final, a pesar de asegurar en junio que "no se le echó por la fuerza".

Seguro que te interesa...

'Superman y Lois' ahora son papás: Así es la nueva serie del Arrowverso