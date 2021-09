"Solía pesar 205 kilos": La asombrosa confesión de Hafthor Björnsson, La Montaña en 'Juego de Tronos', tras su radical pérdida de peso

Hace más de dos años que 'Juego de Tronos' nos dijo adiós con uno de los finales más polémicos del mundo de la televisión. Tras sus ocho temporadas, fueron muchos los fans que tuvieron que despedir a la ficción basada en los libros de George R.R Marin y también a sus queridos y odiados personajes.

Como es el caso de Daenerys, Jon Snow, Arya Stark, Sansa Stark o Cersei Lannister, quienes daban vida Emilia Clarke, Kit Harington, Maisie Williams, Sophie Turner y Lena Headey. Pero lo cierto es que no solo los protagonistas han coseguido relevancia con el paso de los años, sino también algunos actores secundarios

Como es el caso de Hafthor Björnsson, el actor que interpretaba a La Montaña, el fiel y escalofriante escudero de Cersei Lannister. Es ya conocido que el actor decidió dar un giro radical a su vida, pues antes practicaba Halterofilia (levantamiento de pesas) llegando a cargar hasta más de 500 kilos de peso.

Y ahora una nueva etapa de su vida, dejando atrás las competiciones de levantamiento de pesas para dar paso al boxeo, donde confesó que había conseguido perder hasta 50 kilos.

"Solía pesar 205 kilos. Descubrí que cuanto más pesado era, más fuerte me sentía. Por ello me pasaba el día comiendo cada dos horas y entrenando. Era extenuante, pero estaba obsesionado porque creía que me ayudaría a ser el mejor como así sucedió. Sacrifiqué mi salud, que es una locura si piensas en ello", dice en un vídeo de Instagram. Y es que como podrás recordar, en el año 2018 se convirtió en el hombre más fuerte del mundo.

