'Sense8' tendrá un capítulo final para cerrar las tramas que quedaron incompletas

La plataforma de pago ha decidido emitir un capítulo de dos horas en el que se cerraran todas las tramas que se quedaron abiertas hace unas semanas cuando Netflix, para sorpresa de todos, decidía cancelar 'Sense8'.

Lana Wachowski, una de las creadoras de la serie, ha publicado una emotiva carta dirigiéndose a los fans, en la que les agradece su apoyo: "Vuestro amor ha devuelto 'Sense8' a la vida" ha afirmado Wachowski. "Después de esto... si esta experiencia me ha enseñado algo es que NUNCA se sabe" ha continuado.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0