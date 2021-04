Sebastian Stan ('Falcon y el Soldado de Invierno') confiesa sus condiciones para grabar escenas de desnudo

Sebastian Stan está actualmente promocionando su última película, 'Monday', un proyecto muy diferente a lo que ha estado haciendo últimamente ya que ha estado centrado en su personaje en Marvel donde acaba de estrenar la serie 'Falcon y el Soldado de Invierno'.

'Monday' es una película dirigida por Argyris Papadimitropoulos donde Sebastian Stan comparte protagonismo con Denise Gough y nos cuentan la historia de Mickey y Chloe dos treintañeros estadounidenses que se conocen en Atenas un viernes y viven un frenético y pasional fin de semana pero... ¿Qué pasa cuando llega el lunes?

La película cuenta con un gran número de escenas de sexo donde ambos actores han tenido que aparecer completamente desnudos. Aunque en una entrevista para 'The Wrap' han confesado que el director de 'Monday', Argyris Papadimitropoulos, se ganó su confianza después de ver su película 'Suntan'.

"Me sentía absolutamente segura, y no habría sabido cómo confiar en Argyris si no hubiera visto 'Suntan'. Tenía que ver pruebas de que este cuerpo iba a estar bien con él. Es muy importante pedirle a una actriz que haga eso", Denise Gough. "Y Sebastian me encontró a mitad de camino. Fue algo muy importante para mí hacer eso, y ahora estoy muy orgullosa de ello. Es como una reclamación. Es algo tan enriquecedor cuando se hace de una manera tan respetuosa".

Sebastian Stan ha confesado en esta entrevista las condiciones que tiene para aceptar rodar escenas desnudos: "Si es veraz y tiene sentido, entonces está bien. Obviamente, la confianza fue algo importante aquí", explica el actor. "Sabía que estábamos tratando de contar una descripción tan honesta de una relación que íbamos a estar abiertos a lo que eso significara, siempre que siguiera siendo veraz y tuviera sentido".

"Sebastian hizo tanto como yo para llevar esas escenas, por lo que nunca fue como, 'oh, vamos a ver a una mujer teniendo sexo con un hombre'. Fue como, vamos a ver a una pareja tener una relación, y eso es parte de la relación", continúa diciendo Gough de la película.

Por último, Stan comenta que se tuvieron que preparar mentalmente por la intensidad de los personajes llegando a improvisar muchos momentos de 'Monday'. Algo que no le suele pasar en otros de sus proyectos: "Es liberador. Si vienes aquí, no se trata de tratar de lucir de cierta manera o cuál es la mejor toma, aunque sentí que Argyris nos hizo lucir muy jodidamente geniales", apunta. "Es como si fuera una experiencia colaborativa. Estás mucho más involucrado como actor, me sentí. Ambos antecedentes, no estás tan involucrado en la creación del personaje y la escena y la historia como lo estuvimos aquí. De acuerdo, toma este personaje y hazlo tuyo".

