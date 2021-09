Sin Sarah Jessica Parker: Kim Cattrall tiene su propia reunión de 'Sexo en Nueva York'

Kim Cattrall dio vida a uno de los personajes más icónicos de 'Sexo en Nueva York', Samantha, y aunque su ausencia en la secuela 'And Just Like That' sea dolorosa para muchos de sus fans, esta no se olvida de las personas que formó parte de su pasado en la gran ciudad.

La actriz ha compartido un selfie de su 'noche de chicas' el viernes pasado con Patricia Field, la única y exclusiva diseñadora de vestuario de 'Sexo en Nueva York', 'El diablo viste de Prada' y 'Emily in Paris'. Parece que disfrutaron mucho de la foto y el reencuentro, ya que las dos aprovecharon para compartirla en sus páginas de Instagram. Kim escribe, "Celebrando esta noche con la increíble @patriciafield". A la vez Field pone de pie de foto: "Amigas en NYC. Celebrando la vida con @kimcattrall! Etiqueta a tu bestie en los comentarios".

Sin embargo, esta no es la primera vez que pasan el rato juntas. El mayo pasado Kim publicó una foto de las dos en un restaurante. Esta vez escribió, "Yo y @patriciafield. Una querida amiga y confidente".

¿Quién volverá a la secuela de 'Sexo en Nueva York'?

En el pasado Kim Cattrall ha sido sincera y ha reconocido que no quiere trabajar con proyectos relacionados a 'Sexo en Nueva York', sin embargo, todavía no se ha pronunciado públicamente sobre su ausencia en la secuela: 'And Just Like That'. Por otro lado, se sabe qué Patricia está trabajando y muy enfocada en la temporada 2 de 'Emily in Paris'.

Afortunadamente, muchos de los personajes más icónicos y favoritos de los fans volverán para la secuela. Salvo Samantha, las míticas amigas protagonistas, Sarah Jessica Parker, Kristin David y Cynthia Nixon volverán a interpretar a Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes. Y por supuesto, no podría faltar Mr. Big, que también volverá a formar parte de la gran familia. HBO Max ha anunciado este último mes de julio que 'And Just Like That' también dará la bienvenida a otros personajes, y una de las que más destacan es Sara Ramírez, protagonista de 'Anatomía de Grey', que ya ha dado el sí para sumarse al elenco de la secuela.

En un comunicado de prensa HBO Max ha contado que 'And Just Like That' sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan la complicada realidad de la vida y a la amistad a los 50 años. Y aunque todavía no se ha anunciado una fecha de estreno oficial, la cadena indicó que la serie tendrá 10 episodios de media hora cada uno y que se comenzará a rodar en Nueva York a finales de la primavera.

