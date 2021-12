¿Samantha Jones en 'Emily en París'? La teoría del cameo de Kim Cattrall en la serie

Desde que se estrenó el reboot de 'Sexo en Nueva York', hubo mucho revuelo alrededor de la serie, en un primer momento por la sonada ausencia de Kim Cattrall y su complicada relación con el resto del elenco, y más tarde, por las acusaciones de abuso sexual hacia Chris Noth, que está poniendo en riesgo la continuidad de 'And Just Like That'.

Los fans de 'Sexo en Nueva York', no han sido capaces de aceptar del todo la ausencia de uno de los personajes favoritos de la serie, Samantha Jones. Es por eso que se han escuchado teorías de todo tipo para intentar justificar o explicar su ausencia, que iban desde lo profesional hasta lo personal: ¿Ha sido por la mala relación con Sarah Jessica Parker? ¿Kim Cattrall está cambiando de carrera?

Ahora, han llegado a otra conclusión, y hay una nueva teoría que relaciona a Samantha Jones con 'Emily en París'.

¿Samantha en Londres?

La tan esperada segunda temporada de 'Emily en París' se estrenó finalmente este mes de diciembre. Y sin hacer demasiados spoilers, esta segunda entrega termina con Emily teniendo que decidir entre diferentes destinos para la temporada 3. Los usuarios de Twitter, no tardaron en hacer el crossover definitivo: Emily iría a Londres y se encontraría con Samantha Jones, que también lleva una agencia de marketing.

"Emily está en París y se muda a Londres para trabajar en Samantha Jones PR" dijo un usuario de Twitter.

"Ver 'Emily en París' me ha dado ganas de ver 'Samantha en Londres'".

"Sería una locura si Emily fuera a ver a Alfie (su interés romántico) a Londres y se encontrara con Samantha Jones" señaló otro fan.

Aunque esta teoría sería maravillosa y seguro que todos los fans se volverían locos, hay que recalcar que ni Kim Cattrall ni nadie relacionado con 'Emily en París' se ha pronunciado sobre este tema.

No es la única teoría

Esta no ha sido la única ni la primera teoría que relaciona la serie de 'Emily en París' con otra. También se comentó en redes sociales que Joe, el personaje de la serie 'You', también había llegado a París para pasar desapercibido, y sería brutal que se obsesionara con el personaje de Emily.

...

Seguro que te interesa...

Una fan le pide a Penn Badgley, Joe en 'You', que la secuestre y este le responde