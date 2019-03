La impactante muerte con la que ha regresado 'Riverdale' que está revolucionando Internet

Tras el parón que suelen hacer todas las series estadounidenses por las vacaciones de Navidad, 'Riverdale' ha vuelto con la segunda parte de su tercera temporada más fuerte que nunca. La ficción de The CW ha vuelto con la inesperada muerte de uno de sus personajes protagonistas. ¡Cuidado! Si aún no has visto los últimos capítulos, ten en cuenta que a partir de ahora vienen los spoilers. Se trata de nada más y nada menos que de Archie Andrews, el personaje interpretado por K.J Apa.

Tal y como comienza el episodio, Archie se refugia en una cabaña aislada en el bosque, con una radio y su perro Vegas. Durante su estancia en el bosque, Archie se entera mediante una conversación con un gardabosques a través de la radio de que ha habido avistamientos de osos en el área. Cuando Archie lleva a su perro a dar un paseo, se encuentran por el camino con un oso y el animal golpea en el brazo y el pecho al protagonista, provocándole heridas profundas. Tras el ataque, Archie regresa a la cabaña, se venda las heridas y pide ayuda. Sin embargo cuando llegan a rescatarlo parece que ya es demasiado tarde.

Una de las consecuencias más graves de este ataque son las alucinaciones. Archie comienza a verse así mismo jugando a Grifos Gárgolas con los chicos a quienes supuestamente había asesinado, y luego con Warden Norton, quien lo torturó en la cárcel. También imagina que mata a Hiram Lodge, y ve a sus amigos Betty, Jughead y Veronica, quienes le dicen que el juego es su único camino de regreso a Riverdale.

Aunque el último episodio da a entender que Andrews ha muerto, el tráiler de la segunda parte de la tercera temporada muestra imágenes de él en otros episodios más allá de este último. Por lo que de alguna forma u otra, el personaje sobrevivirá. Pero tendremos que esperar a los próximos capítulos a ver qué ocurre con la pareja de Verónica Lodge (Camila Mendes) y el amigo de Betty Cooper (Lili Reinhart).

