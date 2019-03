Ricky Martín interpretará su propia serie de televisión en la NBC

En estos momentos, el cantante y actor está trabajando en ‘Evita’, el musical en el que Ricky Martin interpreta al Che Guevara con buenos resultados de crítica y público.

Es muy probable que tenga que compaginar las actuaciones en Broadway con su faceta como actor en televisión, una faceta que no es nueva para él, ya que hace unos meses se metió en el papel de un profesor en ‘Glee’ que cantaba ‘Sexy And I Know it’.



Ricky Martín se ha mostrado "feliz" de confirmar la noticia en su cuenta de Twitter. Una felicidad que también siente Bela Bajaria, la vicepresidenta de NBC Universal Televisión, quien ha declarado que “ya sea cantando ante miles de personas en sus conciertos multitudinarios o interpretando su papel en la obra Evita en Broadway, Ricky conecta con la audiencia, y estamos encantados de que pueda añadir el de estrella de televisión a su ya increíble lista de logros profesionales".