Rick y Michonne, escena inédita de la quinta temporada de 'The Walking Dead'

La quinta temporada de 'The Walking Dead' mostró la conspiración que inició Rick, junto con Carol y Daryl, intepretados por Andrew Lincoln, Melissa McBride y Norman Reedus, para recuperar las armas después de que les despojaran de ellas los habitantes de la ciudad.



La escena eliminada de la quinta entrega de la serie, publicada por Entertainment Weekly, aparecerá en los extras del DVD y Blu-ray de la pasada temporada.



El vídeo muestra a Rick y Michonne hablando, precisamente, sobre la falta de armas. "¿Es cierto? Lo que has dicho sobre no tener nuestras armas", le pregunta Michonne a Rick. "Así es. Estas personas no están preparadas todavía. Pienso que deberíamos tenerlas, pero somos los nuevos. Ahora mismo son sus reglas, no las nuestras", responde Rick.







Pero el personaje de Andrew se caracteriza por tener un plan B. "Seguimos teniendo tu espada", le explica Rick, además de las armas que había conseguido Carol en secreto.



Unos episodios después, los habitantes de la zona segura vieron que Rick tenía razón cuando, por un descuido del Padre Gabriel, entró un caminante en el recinto.



La sexta temporada de 'The Walking Dead' volverá a la pequeña pantalla el 11 de septiembre con un episodio más largo de lo normal. El 12 de España llegará a España a través de Fox España. La nueva temporada se dividirá en dos partes de ocho capítulos cada una y la segunda tanda de capítulos se emitirá en febrero de 2016.



Los fans que quieran hacer más corta la espera pueden disfrutar de 'Fear The Walking Dead', el spin-off de la serie y que se estrenará el próximo 23 de agosto.