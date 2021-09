Revelada la causa de la muerte del actor Daniel Mickelson a los 23 años

El mes de julio nos dejó una de las peores noticias posibles, ya que de manera repentina se notificaba el fallecimiento de Daniel Mickelson. El 4 de julio encontraban el cuerpo sin vida de un joven Daniel que falleció con tan solo 23 años.

Daniel era conocido en el mundo de la interpretación por su papel en la serie juvenil 'Mani' y en la película de terror 'The Killer Clown Meets the Candy Man'. Además, el actor también había lanzado su marca de moda y línea de ropa llamada Kids Back Home.

Después del anuncio tan repentino sobre su fallecimiento, no se dieron a conocer las causas de su muerte, ya que en aquel entonces eran desconocidas. Pero tras más de dos meses en los que ha habido mucho misterio alrededor de este asunto, por fin han dado una respuesta.

Según informan desde L.A. County Medical Examiner, Mickelson falleció debido a una intoxicación de fentanilo y cocaína. En el informe de la autopsia la muerte del actor ha sido registrada como un accidente, explican desde ET.

Los tributos tras su muerte

La muerte de Daniel fue anunciada en primera instancia por su hermana, la modelo Meredith Mickelson, quien a través de una publicación en su cuenta de Instagram colgaba una foto de lo más entrañable junto a su hermano. En la foto, escribe: "Mi corazón está hecho añicos y escribir esto se siente tan mal que ni siquiera sé qué decir. Ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón"

Y termina: "No había una persona a la que amase más en esta tierra. No hay palabras que puedan hacerle justicia que yo pueda escribir. Para conocerlo era amarlo. Él era el emoticón más feliz, más brillante, más humano que existía y estoy muy feliz de que Dios me haya elegido para ser su hermana durante toda su asombrosa vida".

Kaia Gerber, quien también estaba muy unida al joven, se despedía con un homenaje en sus redes.

"Recuerdo aquella vez que nos sentamos en el sofá y pasamos todo el día inventando nuestro propio lenguaje secreto, el que seguíamos hablando cada vez que nos veíamos", empezó diciendo Gerber.

"Ojalá pudiéramos volver a hacerlo. Desearía que todavía estuviéramos hablando en frases que probablemente molestaran a todos los demás, pero que nos hicieran reír a nosotros. Desearía estar todavía sentada en el piso de mi baño haciéndote FaceTiming, porque ese era el único lugar donde tenía wifi y nunca quería perder una llamada tuya. Gracias por ser el motivo de tanta risa y felicidad en el mundo. No será lo mismo sin ti aquí. Te amo Daniel".