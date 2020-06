La muerte de George Floyd ha impactado a millones de personas en todo el mundo y ha provocado gran cantidad de manifestaciones en distintas partes de Estados Unidos. Muchos actores y actrices han querido apoyar a la comunidad negra tras lo sucedido, y Caitriona Balfe, protagonista de 'Outlander' también ha querido expresar su opinión.

"Me duele el corazón por Estados Unidos en este momento. Yo ya no vivo allí, pero pasé tantos años allí que me siento como en casa y verle sentir dolor me rompe el corazón. Las vidas negras importan… el privilegio blanco y la supremacía blanca deben ser confrontados y derrotados y todos deben hacerlo. No sé qué más decir. Me siento muy triste por el estado del mundo y el estado de los corazones de algunas personas. Creer que de alguna manera eres superior a otro humano debido al color de tu piel es verdaderamente la más débil de todas las defensas para reforzar tu frágil ego".

Estas palabras no han sido bien recibidas por todo el mundo, y en su publicación de Instagram hay distintas críticas en este sentido.

Así que Caitriona Balfe ha querido explicar su opinión publicando un nuevo post de Instagram, en el que dice "algunas personas no han entendido partes de mi última publicación. A lo mejor esto puede explicarlo un poco más. #blacklivesmatter gracias @karlawelchstylist".

La protagonista de 'Outlander' ha publicado estas palabras de Scott Woods, un escritor estadounidense, con las que ha intentado que se entienda mejor su postura ante esta situación.

