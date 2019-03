Una reportera de Fox News recibe un 'bolazo' de nieve en directo

¿Quién no ha jugado a tirarse bolas de nieve con sus amigos? Es divertido... si no te pilla trabajando. Algo así le ocurrió a Amy DuPont, periodista de la cadena Fox, cuando cubría las últimas nevadas que había habido en Milwaukee.

DuPont estaba a punto de entrar en directo cuando parece que se puso a jugar con su compañero y fue entonces cuando recibió un 'bolazo' de nieve que impactó en rostro cubriéndola por completo de blanco.

Justo entonces tuvo que entrar en directo en el informativo de Fox News, con el rsotro parcialmente cubierto de nieve. De una manera muy profesional, hizo su directo, pero no dudó en delatar a su compañero: "No sé si podéis ver que mi cara está mojada porque mi compañero, el cámara con el que estoy trabajando hoy, me ha lanzado una bola de nieve".