¿Regresará a 'Juego de Tronos' este querido personaje de la serie convertido en Caminante Blanco?

¡Cuidado esta noticia contiene spoilers de la sexta temporada de 'Juego de Tronos'! A estas alturas estamos acostumbrados a tener que despedirnos de muchos de los personajes que forman 'Juego de Tronos', pero en la última entrega hubo una muerte que nos llegó al corazón.

Y es que, vimos como el entrañable Hodor nos decía adiós con uno de sus episodios ya épicos en la historia de la serie. Pues bien ahora el actor que da vida al personaje ha concedido unas declaraciones que han sembrado la duda sobre su futuro en la ficción.

"Tal vez no está muerto, quizá sólo está vagando por el campo comiendo bayas como un oso grizzly", afirma Kristian Nairn al 'Belfats Telegraph'.

Aun así, el intérprete no quiere afirmar nada sobre un posible regreso de Hodor: "Voy a decir que no, pero podría estar mintiendo. No puedo decir nada".

Pero se ha especulado que el acompañante incondicional de Bran Stark podría regresar a la séptima temporada convertido en un Caminante Blanco: "Como fan, no sé si me gustaría, pero como actor, me encantaría y sería muy divertido de interpretar", comenta sobre esta posibilidad Kristian.

Todo esto añadido a que no se descarta esta vuelta debido a que Hodor aparece en el material promocional de la nueva tanda de episodios de la serie de HBO. Y además, Nair daba a entender que Hodor no estaba muerto hace unos meses a 'Entertainment Weekly'.

"Lo interesante es que es algo que está abierto. No le visteis morir. Está implícito. Así que ¿Quién sabe? Podría volver como un Caminante Blanco, tal vez haya escapado", dijo.