Lili Reinhart lleva en cuarentena desde hace más de una semana y ha comenzado a reflexionar sobre un tema con el que seguro que te sientes representado: la ropa que estamos llevando durante el confinamiento en casa.

Así, la actriz que interpreta a Betty Cooper en 'Riverdale' ha confesado en Twitter "no entiendo como alguien puede llevar pantalones vaqueros dentro de su casa todo el día. ¿Por qué alguien haría eso?".

Muchos de su seguidores están de acuerdo con sus palabras y en los comentarios hay frases como "no me he puesto unos vaqueros en casi 3 semanas y literalmente puedo escuchar a mis piernas decir 'gracias'".

Sin embargo, la también actriz Emmy Rossum ha contestado a Lili Reinhart explicando que ella sí lleva vaqueros estando todo el día en casa. La respuesta de Lili no puede ser más sincera: "Emmy… ¿por qué? Existen los pantalones de chándal".

