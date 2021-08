El reboot de 'Gossip Girl' cuenta con personajes de la serie original, y ya ha aparecido el primero

Joshua Safran es el showrunner del reboot de 'Gossip Girl' que ha preparado HBO Max, y quien prometió que la serie sería totalmente diferente a la original pese a mantener la premisa de revelar secretos por parte de una persona anónima. Ahora, Safran, que también fue uno de los responsables de la serie original, ha revelado que han participado en el rodaje algunos personajes de la primera entrega.

El productor y director confesó en una entrevista con The Daily Beast que en un principio solo quería que apareciesen algunas caras conocidas del reparto original, pero sin cambiar la novedosa línea narrativa que se había ideado.

"Hay algunos cameos de personajes de la serie original en la temporada 1, pero no aparecen regularmente", comenzó diciendo Safran. "Tomamos la decisión desde el principio y era algo que me ponía nervioso, pero finalmente me di cuenta de que era lo correcto. La audiencia no terminaría de aceptar a estos nuevos personajes si estaban a la sombra de los originales. Si los originales están en la serie de alguna manera, ¿cómo van a querer conocer a Zoya si de repente puede aparecer Nate?".

En el cuarto episodio del reboot de 'Gossip Girl' aparece Azhy Robertson interpretando el papel de Milo Humphrey, el hijo de Georgina Sparks y Serge de cuya paternidad se hizo cargo el propio Dan Humphrey.

"Me moriría de ganas por traer a Michelle a la serie, pero tomamos la decisión de dejar que los espectadores conociesen mejor a los nuevos personajes", explicaba Joshua Safran a TVLine tras el episodio sobre la intérprete de Georgina, Michelle Trachtenberg.

"Pensamos en alguien que no se apoderase de la historia. Siempre he estado obsesionado con Milo, habiendo estado ahí cuando lo inventamos, y la idea de dónde estaría ahora sonaba demasiado deliciosa para dejarla pasar", declaraba firme. "Hay más personajes que regresan. Estamos rodando un episodio en el que afortunadamente aparecerán varios actores más pertenecientes a la serie original".

Además, en la entrevista se le preguntó a Safran si alguno de los actores principales de la primera versión de la serie habían rechazado aparecer en el reboot, a lo que contestó risueño: "Este espectáculo es mucho más grande que el primero. Tiene 16 personajes habituales en lugar de siete y 22 recurrentes en lugar de 12, por lo que debido a que el programa es más grande, no hay suficiente tiempo frente a la pantalla para todos".

"Si Blair apareciese en dos escenas, dirías: "Quiero más Blair", por lo que la decisión fue: vamos a tener la temporada 1 con personajes distintos, y si tenemos segunda temporada, tendremos la oportunidad de traer más cameos glorificados que enriquezcan las historias. Con suerte, llegaremos allí y nos comunicaremos con el elenco si llega ese momento y veremos si quieren venir", concluía Safran esperanzado.

Seguro que te interesa:

El primer tráiler del reboot de 'Gossip Girl' es todo con lo que los fans soñaban