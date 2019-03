La razón por la que Maisie Williams quiere abandonar las series después de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' se estrenó en 2011, cuando Maisie Williams solo tenía 14 años. La actriz se ha convertido en uno de los personajes favoritos de la horda de fans para ocupar el trono de hierro, y ha demostrado estar muy agradecida con el papel que la ha lanzado a la fama mundial.

Sin embargo, Maisie ha reconocido a BBC que no le gustaría repetir ninguna experiencia parecida y ha hablado de su interés en películas independientes.

"La mayoría de películas que veo en el cine ahora mismo en realidad no me interesan, y desafortunadamente las películas que leo, que de verdad me gustan, no tienen financiación".

En cuanto a un nuevo papel que requiera un compromiso de larga duración, la actriz lo tiene claro.

"En televisión hemos conseguido mucho y creo que está muy bien poder crear personajes en un largo periodo de tiempo, y creo que hay cosas maravillosas en televisión, pero al final del día, a la gente solo le interesa ganar dinero y firmar contratos largos y explotar las cosas hasta la muerte, y eso no es algo que me interese ahora mismo".

La última temporada de 'Juego de Tronos' se estrena el 14 de abril.

