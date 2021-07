¿Por qué triunfó 'The Office'? Sus creadores creen que este producto es una de sus razones

'The Office' terminaba hace ya casi 10 años, dejando un gran vacío entre los fans sin las locuras de Michael Scott, interpretado por Steve Carell o las bromas entre Jim Halpert, John Krasinski, y Dwight Schrute, Rainn Wilson. La serie fue un éxito rotundo, siendo una adaptación de la versión británica de la serie, aunque regalando unas cuantas temporadas más.

Desde que terminase la serie los fans siempre han querido un regreso, ya sea en forma de episodio especial, como los de navidad en la serie inglesa o al estilo de 'Friends', con una reunión del reparto rememorando esos viejos tiempos trabajando en Dunder Mifflin. Si bien es cierto que durante la cuarentena John Krasinski y Steve Carell regalaron a los fans un breve reencuentro durante el programa que hacía John, Some Good News, fue algo que dejó con los dientes largos a la mayoría de seguidores de la serie.

Esta podría ser una de las razones del éxito de 'The Office'

A pesar de que no parece haber indicios de un posible regreso, desde la CNN han planteado una serie documental llamada 'History of the Sitcom' en la cual repasan la historia de las comedias de situación. En un capítulo han aparecido Greg Daniels y Michael Schur, dos de los guionistas de la serie y han hablado de una de las razones del éxito de la serie y parece que todo está relacionado con Apple: "Escribí un episodio de Navidad en el que Michael le compraba a Ryan un iPod con pantalla para vídeo, que acababa de salir al mercado", cuenta Schur.

"Unos cuatro días después, Apple anunció que había hecho acuerdos de contenidos con la NBC. El primer episodio fue el de mayor audiencia porque la mayoría había pasado semanas en las que no hacían otra cosa sino ver 'The Office' en sus iPods", termina explicando el guionista.

Además, el actor Rainn Wilson, Dwight Schrute en la serie, explica otra de las razones que les catapultó al éxito: "Esto volvía loco a la gente de la NBC. Son chavales del instituto y del colegio viendo la serie en masa. Y nunca han puesto un pie en una oficina".

Esto lo termina de aclarar Greg Daniels: "Hubo un momento en el que pensé, 'vale esto es por su experiencia en el colegio'. Han puesto un escritorio al lado de otro chico, que puede que se lleven bien o no. Eso debe ser con lo que se identifican".

"Yo pensaba, 'Quiero que Michael sea muy optimista. Sus intenciones siempre tienen que ser buenas, aunque esté haciendo algo horrible'. La versión americana es menos cínica", termina contando Daniels.

