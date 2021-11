Priyanka Chopra se ríe de la diferencia de edad con su marido Nick Jonas

Con el programa 'Jonas Brothers Family Roast' los fans de los Jonas Brothers han podido disfrutar de nuevo de Nick, Joe y Kevin. Eso sí, en este especial el objetivo era intentar lanzar todas las pullas posibles a los hermanos, eso sí, teniendo en cuenta que es humor. El programa completo se estrenó el pasado 23 de noviembre y podéis verlo completo ya en Netflix.

Y si ya vimos como Sophie Turner revelaba su vida sexual con Joe Jonas, ahora le ha tocado sufrir a Nick Jonas, quien ha sido 'atacado' por su propia mujer, Priyanka Chopra. La actriz no ha dejado títere con cabeza y así ha empezado: "Nick y yo nos llevamos 10 años de diferencia".

Priyanka insiste en la diferencia y apuntilla: "Hay muchas referencias de la cultura pop de los 90' que no entiende y se las tengo que explicar. Él me enseña a usar TikTok, por ejemplo, y yo le enseño cómo es una carrera exitosa como actor".

Más adelante sigue: "En serio, me gustaría hablar de lo mucho que amo a mi marido, y una de las cosas que más amo de mi marido es lo mucho que tenemos en común. Sabes, por ejemplo, los dos estamos absoluta y completamente obsesionados, y me refiero a obsesionados, con Nick Jonas. Amamos a Nick Jonas. Es nuestro favorito".

"¿Cómo puede ser? Ni si quiera sabía lo famoso que era Nick. Todo lo que sabía es que era el hermano pequeño de Kevin Jonas", bromea Priyanka, justificando el motivo por el que se ha casado con Nick.

A lo que finalmente remata: "Os diré el porqué, esto es porque todos ellos combinados siguen teniendo menos seguidores que yo. Así que supongo que el Jonas más popular es Priyanka Chopra en Instagram".

Para terminar, su mujer lanza un mensaje más alentador: "Nick y yo estamos esperando... a emborracharnos esta noche y dormir mañana. No, en serio, amo a la familia entera. Nick, Joe, Kevin, chicos, sois increíbles. Nick me cambió la vida. No me gustaría ser la niñera... quiero decir, estar casada con nadie más".

