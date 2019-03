Primer trailer de 'A Young Doctor's Notebook'

Los seguidores de 'Harry Potter' y de 'Mad Men' estarán pendientes el próximo 6 de diciembre del estreno la misma serie: 'A Young Doctor's Notebook'. El canal británico Sky Arts ha reunido a los actores Daniel Radcliffe y Jon Hamm para protagonizar la historia basada en las novelas cortas del escritor Mikjaíl Bulgákov.



"As you've never seen them before" (Como nunca los has visto antes) es el título con el que la cadena Sky Arts avanza el primer vídeo de la miniserie que protagonizan Hamm y Radcliffe, que interpretan el mismo personaje a distintas edades. La miniserie, con tintes de comedia negra, está ambientada tras la Primera Guerra Mundial.



El protagonista de Harry Potter reconoce haber leído la obra de Bulgákov antes de que conocer el proyecto de esta ficción. "El libro es gracioso, grotesco y sincero en igual medida".