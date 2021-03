Primer tráiler de 'Rutherford Falls', la nueva serie del creador de 'The Good Place'

Michael Schur, creador entre otras de joyas como 'Parks and Recreation' o la más reciente 'The Good Place', ya tienene nuevo proyecto, y no es otro que 'Rutherford Falls'.

Una pequeña ciudad en el noreste y la reserva de nativos americanos que limita con ella se ponen patas arriba cuando la leyenda local y homónimo de la ciudad, Nathan Rutherford (Ed Helms), lucha contra la iniciativa de quitar una estatua histórica.

Junto a Helms, en el reparto de la serie destacan también Jana Schmieding como Reagan, amiga de la infancia de Nathan quien trabaja con el centro cultural de la tribu; Michael Greyeyes como Terry, Jesse Leigh como Bobbie y Dustin Milligan como Josh.

'Rutherford Falls' se estrena en Estados Unidos en la plataforma Peacock el próximo 22 de abril.