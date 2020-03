Derek Cianfrance, director de cintas como 'Blue Valentine' y 'Cruce de caminos', regresa con la miniserie 'I know this much is true', que llegará a HBO el próximo 28 de abril y que está protagonizada por Mark Ruffalo... dos veces.

Mark Ruffalo interpreta en 'I know this much is true' a dos hermanos gemelos idénticos llamados Dominick y Thomas Birdsey, en una historia familiar que narra sus vidas paralelas con toques de épica, traición, sacrificio y perdón. La serie, ambientada en la ciudad ficticia de Three Rivers, Connecticut, muestra a Dominick y Thomas en diferentes etapas de sus vidas, comenzando en su presente a principios de la década de 1990 con los dos hermanos cercanos a la mediana edad, y alternando con los recuerdos de Dominick en su juventud e infancia.

