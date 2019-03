El personaje de 'You' que veremos mucho más en la segunda temporada

La historia de Joe Goldberg (Penn Badgley) no ha terminado, y es que 'You' ya planea su nueva historia con una segunda temporada confirmada que se inspirará en la segunda novela original, 'Hidden Bodies'.

Estos son los personajes clave que ha revelado TV Line.

Candace, interpretada por Ambyr Childers

Una de las mayores incógnitas de la temporada era qué había ocurrido entre Joe y Candace en el pasado. El final de la temporada demostró que nos quedaba mucha historia por descubrir. La creadora Sera Gamble asegura que es "un personaje sustancial e interesante" y ha confirmado que tendrá un papel más importante en la segunda temporada. "No está particularmente dispuesta a ser amable con Joe", confiesa.

Love Quinn, interpretada por Victoria Pedretti

Ha sido una de las actrices más aplaudidas de la temporada por su personaje de Nell en 'La maldición de Hill House', y ahora se convertirá en la nueva obsesión de Joe. Quinn es una estudiante de cocina en Los Angeles (la nueva ciudad en la que se ambientará la sere a partir de ahora).

Love no es activa en las redes sociales, lo que supondrá todo un reto para Joe, y será "muy diferente a Beck" según ha asegurado la productora.

Forty Quinn, interpretado por James Scully

El hermano de Love tendrá una personalidad difícil de descifrar. En la novela, es el personaje que se interpone entre su hermana y Joe, y los obstáculos en el camino de Joe no suelen salir muy bien parados...

Ellie, interpretada por Jenna Ortega

La actriz de 'Jane the Virgin' será una joven problemática que no se detiene ante nada. Ante la ausencia de Paco, Ellie podría llenar ese vacío de Joe de necesitar "proteger" a alguien.

Dr. Nicky, interpretado por John Stamos

No es un personaje nuevo, pero desde luego veremos más del psiquiatra víctima de Joe que no se va a rendir en intentar probar su inocencia. No se ha confirmado oficialmente la vuelta de Stamos al rodaje, pero la creadora ha asegurado que es una historia que quieren seguir desarrollando.

· · ·

Seguro que te interesa

El primer tráiler de 'El cuento de la criada' conmociona al público durante la Super Bowl