La actriz Kaley Cuoco y su marido Karl Cook disfrutan 'molestándose' el uno al otro a través de las redes sociales, lo que denota el gran sentido del humor que tienen ambos miembros del matrimonio.

Como sabrás, tras terminar 'The Bang Theory' la actriz ya tiene un nuevo proyecto, 'The Flight Attendant', por el que ha tenido que desplazarse a Tailandia para rodar.

A la vuelta, su marido ha captado dos momentos muy íntimos de la actriz en su hogar, pero estamos seguros de que ella no esperaba que Karl las sacara a la luz. Puedes ver las fotos en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

"No tenemos dónde ir": El terrible contratiempo por el que Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') no tiene casa en Navidad