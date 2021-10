El peludo detalle de Chace Crawford en 'The Boys' que traumatizó al resto del reparto: "Me volvió loco"

En 'The Boys' pudimos disfrutar de grandes momentos y, en especial, de situaciones muy alocadas, cada una peor que la anterior. Y conforme avanzaban los episodios la cosa solo iba a más, desvelando nuevos detalles de los personajes que nos dejaban sin palabras. Esto llego hasta el punto de ver a un súper con el poder de tener un pene de más de diez metros.

Pero, por increíble que parezca, este no ha sido el detalle que más ha impactado a los integrantes de la serie. Durante la New York Comic-Con los fans han podido disfrutar de una pequeña charla con algunos actores de 'The Boys', como Chace Crawford, Anthony Starr, Jack Quaid, Karen Fukuhara y Erin moriarty.

'The Boys': Chace Crawford, Anthony Starr, Jack Quaid, Karen Fukuhara y Erin moriarty en la Comic-Con de Nueva York | Getty

Según parece este detalle que no les ha dejado dormir tiene que ver con Profundo, el héroe interpretado por Chace Crawford. Y sí, tiene está relacionado con esas branquias que vimos en la temporada 2 cuando Profundo es exiliado a Cleveland por lo que le hizo a Luz Estelar.

Jack Quaid, que es Hughie en la serie, cuenta cómo veían esta parte del superhéroe: "Construyeron una prótesis de su pecho para esa escena y todos los días, durante unas tres semanas, estuvo sentado en el camión de maquillaje y peluquería. Así que lo que vi todos los días durante tres semanas era el pecho cortado de Chace Crawford con branquias. Me volvió loco".

Además, a Jack se une Erin, Luz Estelar, que añade: "Era muy traumático", y finalmente Fukuhara, que hace de Kimiko, cuenta lo "peluda" que era la prótesis de Chace.

Branquias de Profundo (Chace Crawford) en 'The Boys' | Amazon Prime Video

Erin Moriarty confeisa lo incómodo que es el traje de Luz Estelar en 'The Boys'

Durante esta charla en la Comic-Con de Nueva York los actores han desvelado algunos detalles sobre sus personajes y Erin Moriarty ha explicado lo incómodo que es el traje de Luz Estelar: "Después de comer, me lo pongo y siento que me están estrujando los órganos".

Eso sí, su compañera Karen Fukuhara no ha podido evitar comentar lo bien que le queda el traje: "Pero te queda genial".

Temporada 2 de 'The Boys' | Amazon Prime Video

