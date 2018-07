La película de 'Padre de Familia', un proyecto que llegará "pronto"

Los fans de la serie 'Padre de Familia' están de enhorabuena. Su creador, Seth MacFarlane, ha sorprendido a todo el mundo afirmando que la película de la serie se hará realidad dentro de poco.



Todo comenzó cuando un fan le preguntó sobre una posible película, a lo que MacFarlane contestó con un "pronto. Pronto". La oleada de tweets haciéndose eco al respecto no se hizo esperar.

RT @GingeThink: @SethMacFarlane when are you going to stop fannying around and actually do a Family Guy movie? ?? // Soon. Soon.