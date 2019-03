Peggy, de 'The Muppets', hace su propia versión del 'Hello' de Adele

'Hello', el nuevo single de Adele, es uno de los temas del momento. Su estética y su característico color sepia están enamorando a la red y 'The Muppets' han decidido aprovechar el tirón.



La cerdita Peggy ha decidido hacer su propia versión del tema de la cantante británica, y decidió estrenar un avance del mismo en los premios American Music Awards. El vídeo cuenta con su ex, la rana Gustavo, como el personaje masculino de su versión.

.@Adele Now that I’ve been “vous” on #AMAs, your turn to be with moi on #TheMuppets. Sister, we got lots to talk about!