'Pan Am' no volverá a volar

Las azafatas de 'Pan am' se quedan en tierra finalmente. Tras la cancelación de ABC, Sony se fijó en Amazon como nuevo canal de distribución pero finalmente éste tampoco emitirá la producción.



El anuncio se ha producido de una manera bastante original. Nancy Hult Ganis, ex azafata de la auténtica Pan Am y productora de la serie, ha enviado una carta a World Wings International, una organización sin ánimo de lucro formada por ex auxiliares de vuelo de la mítica compañía aérea.



"Después de que la ABC cancelara la serie, se han hecho grandes esfuerzos por parte del equipo y de Sony para resucitarla por otras vías", decía Ganis en la misiva recogida por 'The Huffington Post'. "Desafortunadamente para los seguidores de la serie o para los que estaban deseando ver cómo hubiera seguido, Pan Am acabó oficialmente el pasado fin de semana".



"Os estaremos agradecidos eternamente por el apoyo (y las críticas) y por la oportunidad de haber podido revivir recuerdos contando nuestras historias", escribió Ganis. "Muchos de vosotros contribuisteis con vuestras historias personales que los guionistas reconvirtieron, por ello, me siento muy apenada", finalizó Ganis.



Pese a los lamentos del equipo y sus seguidores, Sony ha decidido cancelarla oficialmente y es que aunque la serie comenzó volando muy alto, fue perdiendo puntos de share semana tras semana. Aún así, la productora realizó un último intento con Amazon que, finalmente, no ha dado sus frutos.