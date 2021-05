Pamela Anderson critica 'Pam y Tommy' tras ver las imágenes de Lily James y Sebastian Stan caracterizados: "Es patético"

Hace unos días se publicaban las primeras imágenes de Lily James y Sebastian Stan caracterizados como Pamela Anderson y Tommy Lee para la serie que recogerá la relación del mediático matrimonio de los años 90 en 'Pam y Tommy'.

Unas imágenes que han sorprendido a muchos por la lograda caracterización de los actores ya que en un principio se pensaba que el parecido inicial no era el idóneo.

Ahora, tras salir estas fotos, una fuente cercana a la actriz de 'Los vigilantes de la playa' ha hablado con 'The Sun' revelando el descontento de Pamela Anderson sobre la ficción de Hulu.

"Pamela no tiene ninguna intención de ver esta horrible serie de Dios, absolutamente no. Nunca", afirma. Para después comentar que los protagonistas son unos auténticos desconocidos para la actriz, aunque sean dos estrellas de Hollywood muy importantes en realidad: "Nunca ha oído hablar de los actores que la interpretan a ella o a Tommy, y no le importa conocerlos".

La fuente continúa criticando la serie y dice: "Ella y su familia creen que la ficción es una imitación barata. Todo esto es una broma para ellos".

Para después centrarse en la repercusión que está teniendo Lily James por encarnarla: "A Pamela le divierte que esta chica esté recibiendo tanta atención por interpretarla. Lily no es rival para Pamela, ni siquiera se le acerca, ni Sebastian Stan le hace justicia a Tommy", comenta contundente.

Aunque el descontento principal de Anderson recae en que la serie se centrara en uno de los momentos más complicados de la actriz, cuando se filtró su vídeo sexual con Tommy Lee: "Todo eso fue extremadamente traumático para Pamela, fue una de las experiencias más difíciles de su vida".

"Que lo saquen a relucir para una serie de televisión es patético. Ella no querrá que se lo recuerden", sentencia.

Además, confiesa que parece ser que quisieron que Pamela y Tommy formaran parte del proyecto pero ambos se negaron: "Se acercaron, pero fue un 'no' fácil para Pamela. Ella y Tommy no tienen absolutamente ninguna participación en este proyecto".

Pamela Anderson y Tommy Lee | Getty

También explica que el icono sexual no tiene ningún problema con que se hable de su relación con su exmarido: "Pamela no tiene ningún problema en que le recuerden su relación con Tommy; después de todo, él es el padre de sus amados hijos".

"La conversación sobre Tommy no la desconcierta, ni siquiera la registra, todo está en el pasado, es agua pasada. De su relación con Tommy, vino su alegría, sus chicos. Pamela los ama profundamente y eso es lo que le importa", apunta.

Para terminar diciendo: "En lo que a ella respecta, esta serie barata y de mal gusto será una obra de ficción. Llegará y se irá y a pocos les importará".

'Pam y Tommy', la serie sobre el vídeo sexual de la pareja

Pamela Anderson y Tommy Lee se casaron en 1995 después de haberse conocido solo 96 horas antes. Pronto se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento pero su relación se vio empañada por un suceso que dio la vuelta al mundo cuando salió a la luz un vídeo sexual de una hora de duración que habían grabado durante su luna de miel.

La serie 'Pam y Tommy' se centrará en gran medida en este suceso que sucedió después de que un empleado descontento del matrimonio robara esta cinta y la publicase al mundo. Este personaje será encarnado en la ficción por Seth Rogen.

