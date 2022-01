'El Pacificador': El insulto a Batman que casi fue censurado en la serie de HBO Max

HBO Max lanza este jueves 20 de enero el episodio 4 de 'El Pacificador'. Sin embargo, James Gunn, su creador, ha desvelado cómo se las gasta el personaje de John Cena hablando de sus compañeros héroes del universo de DC.

En el 4º episodio de este spin-off de 'Escuadrón Suicida', Christopher Smith, alias el Pacificador, no duda en calificar a Batman como "nenaza" mientras discute con el vecino de su padre, Mel Tuck, hecho muy habitual en los escasos capítulos de la serie.

El vecino asegura que un verdadero héroe nunca mata a la gente. Por lo que no considera que el Pacificador lo sea, poniendo a Batman como ejemplo. Ni corto ni perezoso, el personaje de John Cena le responde que Batman nunca cruza esa línea porque es una nenaza.

Unos días antes del estreno del episodio, su director, James Gunn, concedió una entrevista al podcast [[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/tvs-top-5-james-gunn-on-peacemaker-and-the-differences-between-marvel-and-dc-1235074963/|||TV’s Top 5 de The Hollywood Reporter ]]en el que explicó cómo este cómico comentario casi no ve la luz. "Me sorprendió mucho, porque no les gustaba mucho que Pacificador llamara nenaza a Batman", dijo.

"Estoy como, 'pero él habla de otras cosas terribles sobre todos otros superhéroes que son mucho peores que llamar a Batman nenaza'. No solo eso, Batman es el único sobre el que hace un buen comentario. De todos los demás en realidad solo está creyendo las cosas que leyó en Internet. Todo lo que él cree es una especie de tontería, y Batman es el único sobre el que tiene un punto de vista que tiene algún sentido", comentó el director estadounidense.

"A fin de cuentas, me dejaron salirme con la mía... No sé. Habría que preguntarles a ellos. No sé por qué llamar a Batman 'nenaza' es considerado más ofensivo que decir que a Superman le gusta que le caguen encima. No entiendo por qué les molesta uno sí o lo otro no", explicó el siempre bromista James Gunn sobre la llamada de atención que sufrió desde Warner Bros. y DC.

No fueron los únicos, además HBO Max le trasladó "ciertas preocupaciones" sobre el padre de John Cena en la ficción, encarnado por Robert Patrick. En la serie, este personaje es un supremacista blanco, entre otras cosas, y el realizador dijo que "esa fue una situación delicada", puntualizó el director.