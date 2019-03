Es el año de Matthew McConaughey. Su interpretación en 'Dallas Buyers Club' le ha valido un Oscar al mejor actor. Y ya suena el Emmy al mejor protagonista por la serie de HBO 'True Detective', que protagoniza junto a Woody Harrelson.



La serie de HBO ha supuesto el regreso a la pequeña pantalla del actor, tras un fugaz cameo en 'Sexo en Nueva York'. El guión está a cargo de Nic Pizzolatto, que viene de la exitosa 'The Killing', que describió 'True Detective' como una historia "más acerca de los policías que del asesino".



La intención de los creadores es que cada temporada tenga un argumento distinto con personajes distintos. Esta situación acerca aún más a McConaughey al premio Emmy en la próxima edición (que se celebra el 25 de agosto).



Otro de los ganadores de anoche fue Alfonso Cuarón. El director mexicano recogió anoche el Oscar a la mejor dirección pos 'Gravity' y en dos semanas estrena en NBC la serie 'Believe'. Esta ficción supone el salto a la pequeña pantalla de Cuarón, que es co-creador de 'Believe' junto a JJ Abrams ('Lost').



'Believe' es un drama sobrenatural de acción protagonizado por Johnny Sequoyah, Jake McLaughlin ('En el valle de Elah'), Delroy Lindo ('60 segundos'), Jamie Chung ('Érase una vez') y Kyle McLachlan ('Mujeres desesperadas').