Maisie Williams llegó al mundo de la interpretación siendo solo una niña gracias a su papel de Arya Stark en 'Juego de Tronos'.

A lo largo de todos los años que ha estado en la serie de HBO la actriz nos ha cautivado con su espectacular interpretación de la joven de la Casa Stark llegando a ser uno de los miembros del reparto más queridos por los fans.

Hace unos meses la ficción llegaba a su fin y tanto Willimas como el resto de sus compañeros han cerrado una de las etapas más importantes de su vida para iniciar nuevos proyectos.

De esta forma Maisie está envuelta en muchas nuevas iniciativas pero, concretamente, uno de sus últimos trabajos, alejados del mundo de cine y la televisión, la han llenado de orgullo.

Se trata de una colaboración de la actriz con una firma de ropa donde han creado una tela vaquera reciclable, una y otra vez. Sin duda una gran idea para los tiempos que corren donde la sostenibilidad y el reciclaje son objetivos ha alcanzar.

"¿Te gusta mi dos piezas? Bueno, esto no es conjunto norma. Me uní a Weekday e Infinited Fiber para crear este fabuloso sueño de look denim usando la primera tela del mundo hecha de cartón reciclado y desechos agrícolas. ¡¿La mejor parte de esta tela?! Se puede reciclar continuamente. DIJE CONTINUAMENTE RECICLADO ... Increíble. Weekday es la primera marca de moda en crear una prenda con esta tela, lo que significa que soy la primera en usarla. Ahhhhhh Haciendo historia hoy", escribía la joven en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

En la imagen aparece ella misma posando con el diseño que ha creado formado por un look de dos piezas vaquero.

"¡Nos asociamos con Maisie Willimas para codiseñar un conjunto de dos piezas para ella hecho completamente de tela Infinited Fiber Company, que utiliza una tecnología que permite que los desechos textiles se usen una y otra vez!", compartía también la marca en sus redes sociales.