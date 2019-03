Oprah Winfrey se despide junto a los Obama

Barack Obama y su esposa Michelle serán los invitados de uno de los últimos programas de Oprah Winfrey, en mayo, según ha comunicado la cadena CNN.

El programa se grabará a finales de abril y se emitirá el 2 de mayo. Tres semanas después, el día 25, la reina de los 'talk shows' dice adiós a una de las emisiones más exitosas de la historia de la televisión.



Winfrey y los Obama son amigos desde hace años. La presentadora apostó claramente por el entonces senador demócrata durante la campaña electoral de 2008, para disgusto de muchos colegas y políticos. Sus detractores criticaban que había violado su neutralidad, también porque vetó a Sarah Palin, entonces candidata republicana a la vicepresidencia, en su programa.



Winfrey estuvo invitada en la toma de posesión de Obama, en enero de 2009, y se ha reunido varias veces en privado con la pareja presidencial. Como senador, Obama fue dos veces invitado a su programa y en enero estuvo la primera dama Michelle. Sin embargo, como pareja presidencial nunca antes habían estado en el estudio.



Tras varios altibajos, la presentadora hizo historia con su programa televisivo 'The Oprah Winfrey Show'. La presentadora anunció a finales de 2009 que abriría su propio canal de cable, llamado 'OWN', The Oprah Winfrey Network, que comenzó sus emisiones el pasado mes de enero. Por ello, el final de su programa estaba más que anunciado, aunque hasta el pasado mes de marzo no tenía fecha.



Sin duda, está considerada la mujer más poderosa del negocio del espectáculo. Lo que recomienda en su programa se convierte en éxito. Y según 'The Hollywood Reporter', un anuncio publicitario de 30 segundos en la última emisión de su programa costará al menos un millón de dólares (unos 690.000 euros).