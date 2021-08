Olivia Rodrigo tiene tan solo 18 años, pero ya es toda una estrella de talla internacional. Saltó a la fama gracias a su papel protagonista en la serie de Disney 'High School Musical: El musical: La serie', pero su carrera musical tampoco se queda atrás y su single 'Drivers License' la volvió viral en enero de este mismo año.

Su exitosísimo álbum debut, 'SOUR', se estrenó en mayo y ha sido muy analizado por sus fans, que no solo han intentado buscar en él referencias a su vida sentimental, sino que hasta algunos sus fans defienden una teoría que dice asegurar que la artista ya se prepara para lanzar un segundo disco y que la clave está en el ya lanzado.

Pero el éxito no exime de las críticas, de hecho, a veces las incrementa al estar más posicionado bajo los ojos de tantas personas. Y ahora le ha tocado a Olivia Rodrigo recibir algunas.

Tras un directo de la estrella en Instagram, en Twitter han surgieron algunos mensajes negativos de diferentes usuarios de la red social. En ellos, acusan a la artista de forzar "acento negro" cuando habla, y es que, según estas personas, Olivia Rodrigo habló en inglés vernáculo afroamericano (AAVE) o blaccent durante la transmisión. Además, muchos dicen que tampoco es la primera vez que lo hace.

"Olivia Rodrigo usa constantemente AAVE y me está cabreando", escribía un usuario en Twitter, quien además compartió un vídeo con fragmentos del directo de Olivia Rodrigo. En uno de ellos, la cantante utiliza la palabra "trippin", característica del blaccent.

"Esto me molesta mucho, ella necesita disculparse y si no eres una persona negra no puedes opinar si es ofensivo o no", decía muy tajante otra persona, mientras que otro usuario señalaba que "ella no suena así cuando canta".

Pero no todo el mundo se ha mostrado tan duro con Olivia Rodrigo: también ha habido personas que se han mostrado comprensivas con ella. "Hay mucha gente que trata de actuar como si fuese negro o poner acento del gueto, y no lo hacen como una broma, Olivia lo hace como una broma y está mal bruh. Si está "mal" entonces decirle también a la gente que deje de burlarse del acento británico o del acento sureño", opinó una.

Otro usuario fue un paso más allá en su reflexión: "aunque entiendo de dónde viene todo el mundo en este tema, creo que mucha de esta jerga que ella está usando viene en realidad de las redes sociales (en su mayoría TikTok) en estos días, y siento que se están adaptado a tantos vocablos no puedes alejarte de él (soy una mujer negra)".

Seguro que te interesa...

El creador de la serie de 'High School Musical' habla sobre la posibilidad de que Olivia Rodrigo no continúe