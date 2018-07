Nuevas caras para la segunda temporada de 'UnREAL'

Como todo buen 'reality', la serie 'UnREAL' renueva sus caras para la segunda temporada. La ficción de Lifetime, una de las revelaciones de 2015, ha anunciado el fichaje de sus nuevas actrices, que interpretarán a las aspirantes a enamorar al nuevo candidato en 'Everlasting'.



Monique Ganderton ('Los Juegos del Hambre'), Jessica Sipos ('Ascension'), Elizabeth Whitmere ('Clown'), Sunita Prasad ('The Day the Earth Stood Still') y Karissa Tynes ('Jennifer’s Body') son los nuevos rostros de esta segunda temporada, según informa Deadline.



Shiri Appleby y Constance Zimmer, ganadora del Critics’ Choice Award a la mejor actriz secundaria, volverán a interpretar a Rachel Goldberg y Quinn King en esta nueva entrega de la serie, que aún no tiene fecha de estreno. Puedes ver la primera temporada de 'UnREAL' en Atreseries todos los viernes a partir de las 22:30 horas.