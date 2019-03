Nicolás Maduro se declara fan de 'Aquí no hay quien viva'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes ser un fiel seguidor de la comedia de Antena 3 'Aquí no hay quien viva'. La comunidad de vecinos más loca y divertida de la televisión estuvo 3 años en antena y ahora puede verse en las sobremesas de Neox (de lunes a viernes).



Maduro aseguró que junto a su esposa Cilia Flores continúa siguiendo las aventuras de Emilio, Juan Cuesta, Belén y compañía. "Yo amo a España; al pueblo español. Nosotros vemos mucha televisión española, ¿verdad Cilia? Yo veo una serie televisiva que pasan los viernes y sábados, 'Aquí no hay quien viva'. Miren, es demasiado buena. Ya es vieja, pero es buena. Esa serie es para reírse. Tremendos actores, tremendos guiones. La pasan en Antena 3".



'Aquí no hay quien viva' fue una de las series más exitosas de la historia y la más vista de la pasada década llegando a obtener hasta el 40% de cuota de pantalla con cifras superiores a los 7 millones de espectadores. Actualmente los seguidores de la serie pueden seguir los capítulos de la ficción todos los días en Neox.