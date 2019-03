Como ya adelantaron los 'showrunner' de 'Juego de Tronos', por primera vez en la serie, la nueva temporada empezará con un 'flashback' para mostrarnos el pasado de uno de los personajes más polémicos de la serie, Cersei Lannister. Según ha informado Time, la actriz encargada de interpretar a la reina en su juventud será Nell Williams.



Pese a que esta ficción nunca ha sido muy dada a utilizar 'flashbacks', en esta ocasión no ha quedado otra ya que hay mucho que explicar del pasado de la hermana Lannister, que tras el final de la cuarta temporada, tendrá un papel decisivo en el transcurso de la historia.



En este 'flashback', los seguidores de la serie podrán conocer por fin a que se debe el odio que Cersei ha tenido siempre por su hermano pequeño Tyrion.



Los miles de seguidores que 'Juego de Tronos' tiene en todo el mundo están impacientes por conocer los detalles de la próxima temporada que verá la luz en la primavera de 2015, es por ello que la HBO ha programado en su parrilla un especial para el próximo 8 de febrero. A las 19:30 horas, la cadena emitirá 'Game of Thrones: A Day in the Life', un especial que según se cree podría tratarse de un resumen de la nueva temporada con un adelanto de imágenes del rodaje de algunas escenas.



Por el momento, la HBO no ha dado más detalles de este especial por lo que no nos quedará otra que esperar al próximo mes para conocer un poco más sobre la esperada quinta temporada de 'Juego de Tronos'.