Neil Patrick Harris se une a 'American Horror Story: Freak Show'

El circo de 'American Horror Story' ha fichado a Neil Patrick Harris, pero no para hacer reír a los espectadores. La cadena FX ha confirmado que Harris estará en la cuarta temporada de la serie, que se estrenó el pasado 8 de octubre.



Harris aparecerá en los episodios finales como un dependiente camaleónico. Ryan Murphy, creador de la serie, ya había adelantado en sus redes sociales que estaba preparando un personaje para el actor: "Si ocurre, será a finales de temporada, para acomodar el rodaje a la agenda de Neil. Me gustaría verle envuelto en algo con Lange...".



Pero no se trata del único fichaje, ya que según informa en exclusiva TV Line, Harris se trae consigo a su marido. David Burtka aparecerá en el final de temporada y tendrá un romance con Jessica Lange, en la que podría ser la última temporada de la actriz.