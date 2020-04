Henry Cavill es un actor de lo más polifacético. Si nos ha sorprendido su transformación en Geralt de Rivia en 'The Witcher' tras ser durante años el todopoderoso Superman, debes saber que el intérprete británico también es un cocinillas al que le encantan los videojuegos. Pero eso no es todo, pues durante esta cuarentena Cavill ha mostrado otra de sus grandes pasiones: pintar figuras de Warhammer.

Así lo ha hecho saber con este post de Instagram publicado durante su confinamiento en casa:

"Teniendo en cuenta que tanto tú como yo estamos de cuarentena, pensé que era buen momento para poner algo positivo en uno de los momentos más oscuros durante este tiempo. ¡Así que he decidido pulir algunas habilidades antiguas y probar algunas nuevas! Al final, este es un tiempo de renacimiento. Entonces, como puedes ver aquí, obviamente parece un pequeño casco… y lo es. Uno de mis pasatiempos de casi toda la vida, que he estado manteniendo por no activamente, es este. Una empresa llamada Games Workshop, o como nosotros lo llamamos 'crack de plástico'. Nunca me canso de lo que han construido a lo largo delas décadas. ¡Has sido algunas de mis lecturas más entusiasmadas! Si estabas negando que fuera un friki, ahora ya no puedes seguir haciéndolo. Además, en el fondo de esta foto puede que haya algunas habilidades completamente nuevas en las que estoy trabajando… o puede que no las haya, por lo que todos tus ojos guiñados e intentos de desenfoque digital serán en vano… o quizá no".

El actor también ha querido agradecer a los trabajadores sanitarios el esfuerzo de todos sus trabajadores ante la epidemia de coronavirus:

"También quería aprovechar esta oportunidad para agradecer, desde el fondo de mi corazón, a todos los trabajadores del Servicio Nacional de Salud y a los trabajadores de la salud en todo el mundo, por sus incesantes esfuerzos para protegernos. Me imagino que está siendo duro en este momento, ¡pero ustedes, damas y caballeros, lo están haciendo genial! ¡Seguid así! Lo tienes. "Espera un segundo", te escucho pronunciar ... "si él tiene las dos manos en la foto ... ¿cómo está haciéndose la foto?" Nuevas habilidades, mis amigos ... nuevas habilidades".

