Neal McDonough protagonizará 'L.A. Noir'

Neal McDonough será William Parker en 'L.A. Noir', el protagonista de la nueva serie que prepara la cadena TNT. El actor se une a Milo Ventimiglia (protagonista de 'Heroes') y Jon Bernthal, que actualmente protagoniza la serie de zombies 'The Walking Dead'. Precisamente, el creador de esta última, Frank Darabont, estará al frente de esta nueva serie.



El actor, que diera vida en la quinta temporada de 'Mujeres desesperadas' a Dave Williams, ahora será el jefe de Policía de Los Ángeles en 'L.A. Noir', según informa el portal Deadline. Los actores ya confirmados, Milo Ventimiglia y Jon Bernthal, darán vida a dos exmarines que lucharon juntos en la Segunda Guerra Mundial. Ventimiglia será Ned Stax, que ahora trabaja como abogado contra la mafia, mientras Bernthal dará vida a Joe Teague.



'L.A. Noir' es una nueva serie centrada en la ciudad de Los Ángeles durante los años 40 y 50. La ficción se centra en el libro de John Buntin titulado 'L.A. Noir: The Struggle For The Soul Of America's Most Seductive City' y cuenta la historia del enfrentamiento que mantuvieron durante décadas la Policía de Los Ángeles y una serie de criminales liderados por el mafioso y antiguo boxeador Mickey Cohen.