Natalie Dormer, quien interpreta Margaery Tyrell en 'Juego de Tronos', ha revelado que su personaje "pasará mucho miedo" en la sexta temporada de la serie que ha vuelto a HBO este domingo.



En una entrevista con Entertainment Weekly, Dormer ha revelado qué cambios experimentará su personaje: "Durante los cinco años que he interpretado a Margaery la hemos visto en un montón de situaciones difíciles, pero nunca la han superado. Siempre daba la impresión de estar un paso por delante".



Sin embargo, en los nuevos episodios Margaery Tyrell se enfrentará a grandes dificultades. "En la sexta temporada realmente va a pasar mucho miedo y no sabrá cuál es la mejor forma de manejar la situación. La veremos en una posición completamente nueva", comenta la actriz que la encarna.



Margaery Tyrell fue encarcelada (junto a su hermano Loras) por los gorriones de la Fe de los Siete que operan bajo el mando del Gorrión Supremo por mentir bajo juramento para proteger a su hermano. Así, al igual que Cersei durante la temporada pasada, Margaery deberá superar un reto muy difícil para ella y que la cambiará por completo.



Enfrentarse al presidio será una verdadera tortura para alguien a quien se le ha arrebatado su reino tres veces y que poco puede hacer para recuperarlo. Por desgracia para el personaje de Dormer, entre las argucias políticas propias de Juego de tronos que le enseñó Lady Olenna no figuran las habilidades de fuga.