Kathryn Kates fue un rostro habitual en la televisión estadounidense gracias a sus apariciones a lo largo de más de tres décadas. En su currículum destacan títulos como la sitcom de los años 90 'Seinfeld', o las más recientes 'Orange is the New Black' o 'Hunters', junto a Al Pacino.

En el drama carcelario de Netflix, la actriz interpretó a Amy Kanter-Bloom, la madre en la ficción del actor Jason Biggs. Además , en el último año se unió a la película 'Los santos criminales', la secuela directa de 'Los Soprano'.

Durante la jornada pasada, sus agentes han confirmado su muerte a los 73 años debido a un cáncer de pulmón con el que había luchado años atrás. "Después de una larga y dura batalla contra el cáncer de pulmón, Kathryn falleció pacíficamente el pasado sábado rodeada de su hermano Josh, su esposa Sue Ann y su hermana Mallory. Podemos confirmar que Kathryn tenía 73 años", rezaba el comunicado de la agencia Headline Talent Agency. "Kathryn fue nuestra cliente durante muchos años, y hace aproximadamente un año, después de descubrir que el cáncer de pulmón por el que había sido tratada hace 20 años había regresado, nos acercamos aún más", añadieron.

"Era increíblemente valiente, reflexiva, sabia y encantadora. Kathryn abordó cada papel que interpretó, así como su vida diaria, con la mayor pasión. Haremos todo lo posible para honrar su increíble legado. El mundo realmente perdió uno de los buenos", se lamentaron sus representantes.

Kathryn se mudó a Los Angeles en 1974 para cumplir su sueño de ser actriz y, tras pequeños papeles, en los 80 participó en la conocida serie 'Matlock', la cual le abrió las puertas de la televisión. Así, fue una de las fundadoras del Colony Theatre de Burbank, en California.