Aunque hayan pasado 15 años desde ese momento en el que Mischa Barton se despidió de 'The O.C.' en su tercera temporada, la escena de la muerte de Marissa Cooper fue inolvidable y forma parte de la historia reciente de la televisión.

Los problemas de la actriz en el rodaje de la ficción adolescente no eran un secreto para el público, pero nunca se supo realmente qué había ocurrido detrás de las cámaras.

Ahora que 'The O.C.' parece estar de nuevo de actualidad con el podcast de Rachel Bilson y Melinda Clarke, que está sacando muchos detalles a la luz, Mischa Barton ha roto su silencio contando por primera vez su experiencia en el set que llevó a esa trágica despedida.

"Siempre me he sentido de alguna manera avergonzada para hablar de lo que pasó detrás de las escenas, porque siempre he sido una persona muy reservada y muy considerada con los sentimientos de la gente", asegura la actriz en una entrevista con E! News.

"Ahora que estamos viviendo en una era donde se habla de nuestras experiencias y las mujeres pueden sincerarse sobre lo que de verdad ocurre tras las cámaras y cómo las han tratado, es algo un poco diferente. Pero es un poco complicado", reconoce.

"Solo el hecho de lidiar con la cantidad de invasión que estaba teniendo en mi vida personal, me sentí muy desprotegida, supongo que es la mejor manera de decirlo. Estaba recibiendo ofertas de grandes películas en ese momento y tenía que rechazarlas. [...] Solo sentí que era lo mejor para mí y mi salud, y sobre todo en términos de no sentirme realmente protegida por mis compañeros o el equipo en ese entonces", revela Barton.

"Estaba trabajando tan duro, más horas probablemente que ningún otro personaje. Y no era un personaje fácil de interpretar porque no era yo [...] Así que a mitad de la temporada 2, cuando empezamos a palmar episodios y el rodaje se volvió mucho más duro y todo eso, fue demasiado para mí", continúa sincerándose.

"No sabía hacia dónde iba el personaje. Y ahora echo la vista atrás y lo veo con cariño, pero hay cosas que creo que la gente hizo mal y la forma en que lo manejaron. Así que simplemente no me sentía capaz de continuar".

La muerte de Marissa Cooper

"Me dieron básicamente dos opciones. Los productores me dijeron, 'bueno, quieres navegar hacia el horizonte y tal vez volver en el futuro en alguna trama bizarra de televisión, o podemos matar a tu personaje y que vayas a tener la carrera que quieres'", revela, y ya sabemos cuál escogió.

"Pero también me encanta la forma en que ella tuvo esta muerte épica y que terminó así, porque es memorable. La gente todavía viene y me dije que recuerdan dónde estaban el día que mi personaje murió. Y se emocionan sobre ello, creo que eso es guay que la gente se llevó algo de ello".

Su relación con sus compañeros

"Estaba muy triste en realidad de irme porque eran como mi familia, pero también había habido algunas cosas que no estuvieron bien, y estaría mintiendo si digo que no estaba un poco aliviada de salir de esa situación", confiesa.

"Por las razones que sean, años después, alguna gente de la serie, cuando me ve se ven emocionados y solo recuerdan los buenos tiempos. Así que es una mezcla de sentimientos. Era joven, pero estaba ilusionada de probar nuevas cosas, y no sabía si podría seguir lidiando con el estrés del ambiente en el que me pusieron", termina contundente.

