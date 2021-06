Miranda McKeon ('Anne With an E') anuncia que padece cáncer de mama a los 19 años

Miranda McKeon, que ha participado en la serie de Netflix 'Anne With an E', una adaptación de los libros infantiles 'Ana de las Tejas Verdes', ha anunciado una triste noticia en su Instagram, y es que la joven de 19 años ha publicado una foto en la que confirma que padece cáncer de mama.

En dicha publicación, en la que aparece ella el hospital, con una mascarilla y una bata rosa, da las gracias por el apoyo de su familia, amigos y seguidores en un momento tan complicado como este. Aún así, el pesimismo no es, para nada, el mensaje que quiere transmitir, sino que se ve a una Miranda con optimismo. Aquí la foto:

"¡El rosa es mi nuevo color! Con dolor pero esperanzada, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos! En estas fotos he compartido información sobre cómo han sido estos últimos 4 días, ¿por qué he decidido compartir esto en las redes sociales? Información sobre mi cáncer, es una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos”, escribía McKeon en su cuenta de Instagram.

El apoyo que ha recibido ha sido incondicional, y es que los comentarios de la publicación se han llenado de mensajes mostrando cariño a la joven Miranda. Y, evidentemente, sus compañeros no han sido menos. Dalmar Abuzeid, Bash en la serie que protagoniza Miranda, y Amy Beth, Anne Shirley en la misma serie, le han querido dar fuerza con estos mensajes: "Te deseo lo mejor, Miranda. ¡Eres valiente!" Le escribía Dalmar. Y así arropaba a su compañera Amy: "Siempre estaremos para apoyarte. Siempre".

A la actriz se le descubrió un bulto en el pecho derecho hace unos días, algo que no les preocupó demasiado por la corta edad de Miranda. Por desgracia, la estadística que ella misma comparte en redes, se ha confirmado. Aún así, el mensaje es esperanzador y parece que el cáncer se podrá tratar y curar.

Seguro que te interesa:

"A los 16 era la chica calva y enferma": El duro testimonio de Ashley Park, Mindy en 'Emily en Paris', sobre el cáncer que sufrió en su adolescencia