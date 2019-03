Millie Bobby Brown quiere enfrentarse a los zombies de 'The Walking Dead'

Desde que 'Stranger Things' se convirtiese en la serie del verano, su protagonista, la actriz Millie Bobby Brown, está en boca de todos. Tras compartir uno de los momentos más divertidos de la gala de los Emmy con sus compañeros o ser "adoptada" por Aaron Paul, Millie Bobby Brown ha confesado en qué serie le gustaría trabajar.

De momento, trabajo no le falta, ya que Netflix ha confirmado que estará en la segunda entrega de la serie. Pero por tener sueños y que se cumplan, que no falte.

Si hace unas semanas conocimos que Daniel Radcliffe (aka Harry Potter) quería que le mataran en 'Juego de Tronos', ahora es Millie Bobby Brown quien ha confesado que le gustaría enfrentarse a los zombies de 'The Walking Dead'.

"Hay una serie en la que tengo muchísimas ganas de estar. Lo he intentado todo para salir en 'The Walking Dead'. ¡No me importa si soy un zombie!", ha declarado la actriz en la Comic Con de Rhode Island.