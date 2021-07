Millie Bobby Brown demuestra públicamente lo enamorada que está de su novio, el hijo de Bon Jovi, con sus fotos más íntimas

Millie Bobby Brown es una de las actrices jóvenes del momento gracias a 'Stranger Things' o 'Enola Holmes'. Aunque solo tiene 17 años, su carrera ya está llena de éxitos y esto es solo el principio.

Mientras sus seguidores esperan por la cuarta temporada de 'Stranger Things', que está planeado que llegue en 2022, es otra faceta de la vida de Millie Bobby Brown la que se está haciendo notar. Y es que, desde hace poco, la suerte la sonríe también fuera de la pantalla, en concreto, en el terreno amoroso.

En el pasado tuvo una relación con Jacob Sartorious, el cantante estadounidense que se dio a conocer gracias a Musical.ly, con quien compartió su relación a menudo en redes sociales los meses que estuvieron juntos, pero ahora quien a robado su corazón es Jake Bongiovi.

Jake Bongiovi es uno de los cuatro hijos del cantante Jon Bon Jovi y está interesado tanto en la música como en la actuación, como él mismo dice en su perfil de Instagram.

Ya se dejaron ver juntos y en actitud cariñosa hace poco, cuando fueron fotografiados cogidos de la mano. Pero ahora Millie ha decido compartir algunos de sus momentos más especiales junto a su chico de forma pública a través de Instagram con unas entrañables imágenes donde se les ve lo felices que están.

En una de ellas se abrazan frente a la cámara mientras escribe sobre la foto "Feliz fin de semana". En la otra, en la que dejan más espacio entre ambos, utilizan el sol como un elemento artístico, haciendo su foto más original.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi | Instagram @milliebobbybrown

Lo que está por llegar con 'Stranger Things 4'

Aunque no es mucho lo que se conoce aún de la temporada 4de 'Stranger Things', algunos de sus actores ya se han pronunciado sobre ella, como Sadie Sink (Max en la ficción): "Sí, definitivamente, es una temporada muy muy oscura", contó a PA. "Cada temporada la escala de la producción se hace más y más grande. Y, además, este año hay mucho en juego", añadió.

Por su parte, David Harbour, no solo habló sobre esta nueva entrega, sino que también opinó en su entrevista con Collider: "La temporada 4 es mi favorita. Me encanta. El guion siempre mejora. La primera temporada es, en cierta manera, tan ajustada, buena e íntima. Es muy buena. Y estos tíos siempre van hacia direcciones diferentes, de las cuales los fans tienen muchas tomas, pero diré, que la escritura sigue siendo de su género particular y específico. Lo que sea que están haciendo en cada temporada es extraordinario. Y esta temporada, de nuevo, lo clavamos. Siento que es una temporada gigante y preciosa. No puedo esperar a que la gente la vea".

