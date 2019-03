Michael Douglas: "'Behind the Candelabra' fue un hermoso regalo"

'Behind the Candelabra' es el último éxito de HBO, tanto entre la audiencia como entre la crítica. La TV movie que narra la vida del músico Liberance ha supuesto un nuevo reconocimiento a la carrera del actor Michale Douglas, al recoger el premio al mejor actor de miniserie en la última edición de los Critics' Choice Awards.



Durante una entrevista a The Hollywood Reporter, Douglas ha afirmado que estaba muy ilusionado cuando se preparaba para rodar este proyecto, ya que supuso la vuelta al trabajo tras su lucha contra el cáncer de garganta que le mantuvo lejos de las cámaras durante dos años. "Fue un hermoso regalo", ha explicado.



El actor también ha desvelado que tuvo que dejar atrás algunos tabúes para poder rodar las escenas íntimas que exigía la película. "Tuvimos un par de escenas coreografiadas para que nadie se sintiera cohibido", ha aclarado.



Douglas se ha mostrado satisfecho con el resultado de estas escenas y ha explicado que tras unos minutos viendo la película olvidó eran ellos quienes estaban en pantalla. "Y después olvidé literalmente que eran dos hombres", ha añadido.



Para 'Behind the Candelabra' los protagonistas de la ficción han tenido que someterse a largas sesiones de maquillaje que en ocasiones se alargabron hasta seis o siete horas. Douglas ha destacado que "afortunadamente, todos teníamos un ritmo similar" y el trabajo general no se vio afectado por estas largas sesiones.



El actor también ha confesado que tuvo que prepararse mucho para este papel porque Liberace hablaba de una forma muy exagerada. "Es duro escucharse a uno mismo, pero lo trabajé mucho", ha explicado.



'Behind the Candelabra' cuenta en su reparto con otros actores tan conocidos como Matt Damon o Rob Lowe. Dirigida por Steven Soderbergh ('Traffic'), el biopic vio la luz por primera vez el pasado 21 de mayo en el Festival de Cannes donde tuvo una gran acogida.