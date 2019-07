Courteney Cox y Jennifer Aniston, dos de las icónicas intérpretes de 'Friends', se reunieron junto a un grupo de amigas con motivo de la celebración del día 4 de julio, fiesta nacional en Estados Unidos. Hasta ahí todo bien. Pero eso no es todo, en la foto aparece además Laura Dern, intérprete de Renata Klein en la serie 'Big Little Lies', una exitosa ficción que ha llegado con fuerza a nuestro país.

La actriz, también conocida por su interpretación de Ellie Sattler en 'Parque Jurásico', ha provocado comentarios de todo tipo en la publicación. Aunque también una de las preguntas más repetidas ha sido '¿dónde está Lisa?'. Por otro lado, a los fans no les ha faltado detalle alguno y el like de Justin Theroux (ex de Jennifer Aniston) ha sido otro elemento que ha llamado la atención de muchos.

Sin duda, el icónico trío formado por Courteney Cox, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow es uno de los más queridos por sus fans. Estas tres protagonistas de 'Friends' han demostrado su perfecta amistad en múltiples ocasiones, la más reciente ha sido su famosa 'noche de chicas'. Está claro que lo que 'Friends' unió continúa siendo inseparable.

