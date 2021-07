El mensaje de apoyo de Bryan Cranston ('Breaking Bad') a su amigo Bob Odenkirk mientras se encuentra hospitalizado

Desde que 'Breaking Bad' terminase allá por 2013 muchos han sido los fans que querían seguir viendo las historias que sucedían en el universo del traficante más grande de la historia Walter White, interpretado por Bryan Cranston.

Desde el final de la serie, los creadores han regalado a los fans un spin-off, 'Better Call Saul', que se centra en la vida de Saul Goodman, Bob Odenkirk, antes de convertirse en el escurridizo abogado que conocimos en 'Breaking Bad'. Además, también hicieron una película llamada 'El Camino', en la que veíamos el destino de Jesse tras los eventos del último episodio.

Ahora los fans del universo 'Breaking Bad' están con el corazón en un puño desde la madrugada de ayer y es que el actor que da vida al abogado Saul Goodman, Bob Odenkirk, sufrió un colapso. Esto sucedió durante el rodaje de la temporada 6 del spin-off de la serie original, 'Better Call Saul'.

Y después de conocer la noticia su amigo Bryan Cranston, con quien compartió cuatro temporadas en 'Breaking Bad', ha querido mostrar su preocupación por él. Desde su cuenta de Instagram ha subido una foto en la que salen ambos juntos y a la que acompaña el siguiente mensaje: "Hoy me he levantado con una noticia que me ha hecho tener ansiedad durante toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk tuvo un colapso ayer por la noche en el set de 'Better Call Saul'".

Y termina: "Está en el hospital de Albuquerque y recibiendo la atención médica que necesita, pero su estado no se ha dado a conocer al público todavía. Por favor, tomaos un momento en vuestro día para pensar en él y mandarle pensamientos positivos y plegarias, gracias"

Bob Odenkirk se encuentra estable

En las últimas horas se ha dado a conocer el estado de Bob Odenkirk. Así ha compartido las buenas noticias su representante con un mail a Fox News: "Podemos confirmar que Bob se encuentra estable después de experimentar un problema con su corazón".

"Él y su familia quieren mostrar su gratitud por el increíble trato de los doctores y enfermeras que han cuidado de él, así como al reparto, al equipo y a los productores, que han permanecido siempre a su lado", sigue contando.

Y termina: "Los Odenkirks quieren agradecer a todos por las muestras de cariño y pedir privacidad en estos momentos mientras Bob trabaja en su recuperación".

Además, su hijo Nate Odenkirk ha querido tranquilizar aún más a los fans de su padre colgando el siguiente mensaje en Twitter: "Se va a poner bien".

Seguro que te interesa:

Bryan Cranston se inspiró en su padre para mostrar el lado más malvado de Walter White en 'Breaking Bad'